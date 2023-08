Crosser Lantian Juan Kunci Gelar Juara Umum Trial Game Dirt 2023 di Magelang

jpnn.com, JAKARTA - Trial Game Dirt 2023 seri keempat di Sirkuit Lapangan Sedan, Bagongan, Magelang, mencatatkan nama crosser Lantian Juan sebagai Juara Umum.

Selama dua hari, sejak Jumat (11/8) hingga Sabtu (12/8), pertarungan panas tersaji dari para crosser terbaik di empat kelas yaitu Free For All (FFA) Open, Campuran Open, Campuran Non Seeded, dan FFA Master.

Pembalap dari Tim Rizqy Motorsport itu sukses menjadi yang tercepat di dua kelas utama, yakni FFA Open dan Campuran Open.

Di kelas FFA Open, Lantian Juan jadi yang tercepat dengan capaian total waktu 05:09.080.

Membuntuti di belakangnya pembalap asal Boyolali Asep Lukman dengan total waktu 05:09.810.

Di posisi ketiga crosser asal Solo Ivan Harry Nugroho meraih total waktu 05:13.719.

Di kelas Campuran Open Lantian Juan juga tak terkejar dengan raihan total waktu paling sedikit 05:17.811.

Asep Lukman kembali harus puas berada di posisi kedua dengan catatan total waktu 05:22.420.