Persembahan Serdadu Sam Menjelang Album Debut

jpnn.com, JAKARTA - Serdadu Sam merilis single terbaru yang berjudul 'The Lady with The Sapphire in Her Eyes' melalui kerja sama dengan label rekaman demajors.

Lagu tersebut merupakan persiapan menuju album debut sekaligus menyambung rilisan single Setengah Tiang yang merupakan intepretasi ulang dari karya Harry Roesli pada Oktober 2023.

Kmacallo, sosok di balik moniker Serdadu Sam, mengatakan The Lady with The Sapphire in Her Eyes merupakan lagu yang dibuat saat dirinya sedang kesepian akibat karantina selama sepuluh hari.

Kesepian dan rindu pada keluarga ternyata dapat memberikan energi yang cukup deras untuk menciptakan sesuatu.

"Lagu ini mungkin satu-satunya lagu yang saya tulis dari nol sampai selesai dan bahkan sampai menjadi demo utuh hanya dalam beberapa jam saja. Biasanya butuh waktu lama untuk saya menyelesaikan proses penulisan satu lagu," kata Serdadu Sam.

Menurut Serdadu Sam, walaupun The Lady with the Sapphire in Her Eyes adalah lagu yang lahir dari kesepian dan kerinduan, namun mood lagunya justru upbeat bukan

melankolis.

Dia juga memilih progresi chords yang relatif lebih simpel dengan durasi yang terhitung singkat dibanding lagu-lagunya yang lain.

"Saya tidak memiliki referensi musik tertentu saat menulis lagu ini, prosesnya benar-benar mengalir semata-mata karena keinginan menulis sesuatu untuk yang menunggu saya di rumah," jelasnya.