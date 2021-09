Pertamina Go Global, Kapal Gamsunoro Melayani Top Five Biggest Oil Trading Company

Senin, 06 September 2021 – 15:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sejalan dengan transformasi, PT Pertamina International Shipping (PIS) dari Subholding Shipping menjadi Subholding Integrated Marine Logistics.

Dalam rangka memperkuat eksistensi perusahaan yang Go Global, PIS terus bergerak cepat untuk mengembangkan bisnisnya di regional Asia melalui kolaborasi antara Pertamina International Shipping Pte Ltd Singapore (PIS PL) dengan Trafigura Group Pte Ltd.

Direktur Utama PIS, Erry Widiastono menyampaikan Trafigura Group Pte Ltd. merupakan sebuah perusahaan multinational commodity trading yang berpusat di Geneva, Swiss.

“PIS saat ini terus mendorong terjadinya kerja sama dengan perusahaan multinasional khususnya di regional Asia dalam rangka memperkuat bisnis dan mewujudkan visi PIS," katanya.

Menurut Erry, kerja sama yang dilakukan oleh PIS Group dengan Trafigura diwujudkan melalui penyewaan armada milik PIS, yakni MT Gamsunoro, secara Time Charter.

MT Gamsunoro sendiri merupakan kapal berjenis Dirty Petroleum Product (DPP) Aframax Tanker dengan bobot mati 105,638 MT yang dibangun pada 2014.

Delivery kapal MT Gamsunoro kepada Trafigura dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2021 di Singapura dengan rencana trading area Arabian Gulf hingga East Asia.

MT Gamsunoro merupakan salah satu kapal yang dikomersialisasikan untuk melakukan penetrasi ke pasar-pasar internasional.