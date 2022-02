Pertamina Menaikkan Harga 3 BBM Nonsubsidi, Mulai Berlaku 12 Februari, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga tiga produk bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi.

Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan ketiga BBM nosubsidi itu adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

"Harga baru ketiga produk ini berlaku mulai tanggal 12 Februari 2022," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (12/2).

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini guna mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.

Menurut Irto, harga minyak mentah Indonesia atau ICP per Januari 2022 telah mencapai USD 85 per barel atau naik sekitar 17 persen dari indeks bulan sebelumnya. Kenaikan harga yang signifikan inilah yang membuat Pertamina lantas mengambil sikap menyesuaikan harga BBM nonsubsidi tersebut.

Produk Pertamax Turbo (RON 98) kini dijual Rp 13.500 per liter, Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp 13.200 per liter, dan Dexlite (CN 51) menjadi Rp 12.150 per liter untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen.

Sebelumnya, harga Pertamax Turbo dijual Rp 12.000 per liter, Pertamina Dex Rp 11.050 per liter, dan Dexlite pada harga Rp 9.500 per liter.

"Meski mengalami penyesuaian, harga Pertamax Turbo dan Dex Series ini masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk dengan kualitas setara," kata Irto.