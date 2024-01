Pertamina NRE-Huawei Kerja Sama Kembangkan Energi Terbarukan & Smart Grid di Indonesia

jpnn.com, SHENZEN - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan Huawei Technologies Co. Ltd. meneken nota kesepahaman untuk mengembangkan energi terbarukan dan smart grid di Indonesia pada Kamis (11/1).

Penandatanganan dilakukan Direktur Proyek & Operasi Pertamina NRE Norman Ginting dan Head of Departement of Digital Power Business Huawei Tech Invesment Jing Song.

Kerja sama yang akan dilakukan meliputi inovasi dan pengembangan teknologi smart grid, distributed generation, dan digitalisasi.

Direktur Proyek & Operasi Pertamina NRE Norman Ginting menyampaikan pihaknya menyambut baik kerja sama strategis dengan Huawei.

"Kami berharap dengan pengalaman Huawei dalam bidang teknologi energi terbarukan dapat mendukung aspirasi Pertamina NRE dalam mengembangkan low carbon business dan transisi energi,” ujar Norman dalam keterangannya, Kamis (30/1).

Kolaborasi ini diharapkan akan membawa terobosan dalam pengembangan proyek energi terbarukan di Indonesia, memperkuat operational excellence Pertamina NRE melalui digitalisasi dan aplikasi smart grid.

Dalam kerja sama ini, Pertamina NRE dan Huawei nantinya akan menjajaki dan melakukan berbagai kajian untuk mendapatkan kemungkinan kolaborasi bersama untuk knowledge-sharing dan studi teknis terkait proyek yang akan diidentifikasi dan disepakati bersama.

Mewakili Huawei, Jing Song menyampaikan kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.