Pertamina Pertahankan Harga BBM, Direktur INDEF Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia.

Padahal, operator lain di dalam negeri, seperti Shell, Vivo, dan BP, kompak menaikkan harga produk mereka, sehingga saat ini BBM Pertamina menjadi semakin paling murah di antara seluruh operator.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai tepat keputusan Pertamina tersebut.

Dengan tidak ikut-ikutan menaikkan harga, menurut Tauhid, menunjukkan peran Pertamina sebagai BUMN untuk menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat.

Selain itu, jelasnya, juga memperlihatkan bahwa kondisi keuangan Pertamina juga sehat. Pertamina, imbuhnya, mampu mempertahankan harga meski minyak dunia saat ini terus meroket.

“Keputusan itu sudah tepat untuk kondisi saat ini. Untuk sementara ini kemampuan keuangan Pertamina masih kuat. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan,” lanjut Tauhid.

Menurut Tauhid, Pertamina tentu memiliki perhitungan yang cermat. Sebab, review tiga bulanan harga BBM, memang berdasarkan rata-rata harga tertimbang.

Selain itu, efisiensi di Pertamina juga bisa membuat perusahaan lebih efisien sehingga biaya produksi bisa ditekan dan menghasilkan BBM yang kompetitif.