Popularitasnya Meningkat, LippoLand Tawarkan Hunian Baru Bagi Milenial

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei platform properti di awal tahun 2024 menunjukkan popularitas lokasi hunian di Jakarta dan Tangerang terus meningkat.

Pertumbuhan popularitas tahunan tertinggi terdapat di Tangerang (2,3%), Jakarta Selatan (1,6%), Jakarta Utara (1,3%), Tangerang Selatan (0,8%), dan Bekasi (0,2%).

Tak mengherankan, animo konsumen terhadap produk hunian baru modern dan stylish seperti XYZ Livin, Cendana Livin, dan Q Livin, yang hadir di Park Serpong tak kunjung mereda.

Terbaru, Park Serpong besutan LippoLand, menyabet penghargaan "The Winner in Millennial Home Design" dan "The Winner in Housing Project Kabupaten Tangerang" dalam ajang GPA People’s Choice Awards 2024.

"Ini penghargaan pertama dan satu-satunya di bidang properti yang melibatkan partisipasi aktif konsumen melalui sistem voting," kata Chief Marketing Officer LippoLand Jopy Rusli, Kamis (29/8).

Hal itu karena desain serta keunikan produk hunian baru modern dan stylish Park Serpong yang memiliki keistimewaan tersendiri di mata konsumen, khususnya milenial dan generasi muda.

Oleh karena itu, LippoLand juga menghadirkan 9en Collection (gen collection) yang akan menggebrak pasar properti di Tangerang melalui beragam keunggulan.

"Ada empat kategori produk kami tawarkan yakni premium, suites, deluxes, dan originals, serta terdiri dari 9 produk rumah tapak modern stylish," ucapnya.