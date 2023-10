Pos Indonesia Raih 8 Penghargaan di IHCBA 2023

jpnn.com - JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) menorehkan prestasi luar biasa di ajang bergengsi Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHCBA 2023.

PT Pos Indonesia memborong sekaligus delapan penghargaan pada ajang yang diselenggarakan oleh BusinessUpdate.id tersebut.

Puncak penganugerahan Indonesia Human Capital Brilliance Awards 2023 digelar di Grand Ballroom Hotel Aryaduta di Jakarta, Kamis (5/10).

Delapan penghargaan yang diraih yakni, kategori Most Brilliant Vision and Mission of The Year 2023, Most Brilliant Strategic Alignment 2023, Most Brilliant Leadership Quality 2023.

Kemudian, Most Brilliant Company Agility 2023, Most Brilliant Strategic Communication 2023, Most Brilliant Human Capital of Year yang diraih Tonggo Marbun selaku Direktur Human Capital Pos Indonesia.

Penghargaan lain, CEO of Year 2023 for Brilliant Human Capital yang diraih Faizal Rochmad Djoemadi selaku Direktur Utama Pos Indonesia serta kategori tertinggi yakni Most Brilliant Overall Pillar of Human Capital Drivers 2023.

Menurut Ketua Penyelenggara IHCBA 2023 Sifa Rickewine, terdapat 12 kategori penghargaan dalam IHCBA tahun ini.

Kegiatan bertema 'Vision, Mission, and Human Capital Transformation to Champions' diawali penjaringan calon finalis berdasarkan data-data sekunder, baik berupa laporan keuangan perusahaan maupun data data pendukung lain yang beredar di media massa dan media sosial milik perusahaan.