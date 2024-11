Prabowo Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10 Ribu Per Porsi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan paket makan bergizi gratis akan diturunkan menjadi Rp 10.000 untuk harga satu porsinya.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

“Kami perinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kami ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu 10.000 rupiah per hari, kurang lebih,” ucap Prabowo, Jumat (29/11).

Menurut Prabowo, anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis harus diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000, karena alasan akan memakan keterbatasan anggaran.

“Kami ingin Rp 15.000, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kami hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan rata-rata keluarga golongan bawah memiliki 3 sampai dengan 4 anak.

Bila seluruh anaknya mendapatkan makan siang bergizi, dalam satu hari setiap golongan keluarga menerima sekitar Rp 30.000.

“Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa 30.000 rupiah per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta,” tutur Prabowo.