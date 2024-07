Prestasi Melesat, BRI Insurance Raih Tiga Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) kembali menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.

Adapun kategori penghargaan itu sebagai The Excellent Performance General Insurance Company (Gross Premium>IDR. 2,5 Trillion), The Best Performance General Insurance Company (Gross Premium>IDR. 2,5 Trillion), dan The Best Performance General Insurance Company In 15 Concecutive.

Division Head Of Wholesale Business Division BRI Insurance Budi Wiyono mengatakan, penghargaan itu merupakan wujud kepercayaan dari berbagai pihak.

Baca Juga: BRI Insurance Bayarkan Klaim Asuransi Alat Berat Sebesar Rp 300 Juta

"Juga tak lepas dari komitmen kami untuk menciptakan kinerja positif dari seluruh pekerja BRI Insurance, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah," ujar Budi Wiyono, dalam keterangannya, Minggu (28/7).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB & Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono mengungkapkan, acara penghargaan itu untuk mempererat hubungan dengan seluruh perusahaan asuransi.

"Selain untuk memberikan penghargaan kepada seluruh pemenang, acara ini juga menjadi momen untuk berdiskusi perihal tantang-tantangan yang akan dihadapi industri asuransi," kata Ogi Prastomiyono.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo berharap penghargaan itu menjadi booster positif bagi korporat untuk tetap konsisten meningkatkan kinerja dalam memberikan solusi perlindungan yang terbaik.

"Hal ini selaras dengan visi kami yaitu the Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions," tutur Budi Legowo