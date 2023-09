Program CSR Hanwha Life Untuk 2 Juta Anak di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Hanwha Life terus berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarga.

CEO Hanwha Life Indonesia Steven Namkoong mengungkapkan, “Hanwha Life sebagai perusahaan asuransi terbesar kedua di Korea Selatan memiliki spirit yang besar atas kehidupan anak dan keluarga yang sejahtera."

"Satu dekade Hanwha Life beroperasi di Indonesia, spirit ini tercermin dalam aktivitas tanggung jawab sosial (CSR) Hanwha Life yang berkelanjutan. Bekerja sama dengan Dinas PPAPP dan Pemprov DKI Jakarta, program CSR Hanwha Life dapat menjangkau lebih dari 2 juta anak dan 3,5 juta keluarga di Jakarta," kata dia dalam keterangannya, Selasa (27/9).

Selama 2017-2022, program CSR Hanwha Life telah membangun empat Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yakni RPTRA Jaka Teratai (2017), RPTRA Anggrek Rawasari (2019), RPTRA Kayu Mas (2020), RPTRA Vlaboean (2021), dan 1 Pusat Pelayanan Keluarga (2022) di Jakarta.

Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) yang dilakukan oleh Hanwha Life telah meraih apresiasi CSR SINDO 2018, apresiasi Kolaborator dari Pemprov DKI Jakarta tahun 2022, apresiasi keikutsertaan CSR Awards B Universe 2023, dan Silver Champion Indonesia Branding Campaign of the Year 2023 dari Markplus.

Lebih lanjut, Hanwha Life turut mengadakan program literasi keuangan bagi anak dan keluarga.

Program literasi keuangan adalah bagian dari tanggung jawab Hanwha Life dalam mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan pengetahuan mengenai asuransi.

Misalnya, lewat acara literasi keuangan bersama Ibu PKK di RPTRA Jaka Teratai atau acara Hadiahkan Cinta bersama anak-anak di RPTRA Vlaboean sekaligus peluncuran video dan buku Aku Paham Asuransi.