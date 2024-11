PT. KSP Aktif Berpartisipasi Membangun Pendidikan Banten

jpnn.com, JAKARTA - PT. Krakatau Sarana Properti (KSP) terus berkontribusi dalam membangun pendidikan Banten.

Hal itu diwujudkan lewat partisipasi aktif di dalam dunia pendidikan, salah satunya acara Studium Generale yang berlangsung di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pada hari Rabu kemarin, (6/11).

Direktur Utama KSP Iip Arief Budiman dalam acara yang mengusung tema Empowering Gen Z, Shaping The Future of Sustainable Industry With ESG Principles memberikan motivasi serta mengajak para mahasiswa UIN Sultan Maulana.

Iip menenkan bahwa generasi muda Banten harus berperan aktif dalam membangun industri berkelanjutan dengan mengutamakan prinsip Environmental (lingkungan), Social (sosial) and Governance (tata kelola).

Sebab, kata Iip, Gen-Z saat ini tengah menghadapi disruption atau inovasi, khususnya anak-anak muda Kota Serang dan Banten.

"Oleh karena itu, Gen-Z harus menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan bermanfaat di dunia kerja bagi kaum muda seperti Gen Z," ucap Iip Arief Budiman dalam sambutannya.

Iip juga mengatakan bahwa tantangan Gen Z di dunia kerja saat ini begitu kompleks, terlebih khususnya bagi mereka yang ingin mencari peluang kerja di Kawasan Industri.

Generasi muda milenial harus concern dan adaptif salah satunya dengan perubahan digital.