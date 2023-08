PT PP Gelar Pameran Inovasi Teknologi Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - PT PP menggelar PP Awards dan Pameran Inovasi Teknologi pada 23-24 Agustus 2023, sebagai rangkaian acara HUT perseroan yang ke-70.

Acara PP Awards yang digelar setiap tahun ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan pada beberapa kategori lomba yaitu Best Performance, Bisnis Ekselen, Karya Inovasi, Value Project Management, Buku Karya, Kategori Khusus dan Best of the Best.

Pameran Inovasi Teknologi menampilkan karya-karya inovatif dari seluruh Divisi Operasi Bidang Konstruksi dan EPC, serta Anak Usaha dan Perusahaan Afiliasi.

Secara umum pameran menghadirkan teknologi BIM, teknologi konstruksi dan teknologi proses bisnis PT PP.

Selain itu terdapat teknologi yang dimilliki para vendor dan rekanan yang selama ini bekerka sama dengan perseroan yaitu Oceanland, Terra Drone, Autodesk, Leica, Widya Robotic, Inaero, hingga kampus Universitas Gajah Mada.

Pada acara PP Awards, Museum Rekor Indonesia (MURI) juga memberikan tiga penghargaan kepada dua Proyek PT PP yaitu Lapangan Tembak dengan Elevasi Tertinggi di Dalam Gedung pada Proyek Kejaksaan Agung, Pengerjaan Jalan Tol dengan Pile Slab Metode Case In Situ tercepat pada Proyek Jalan Tol Semarang Demak, dan Pengerjaan Jalan Tol dengan Titik Pre-Fabricated Vertical Drain (PVD) Terbanyak pada Proyek Jalan Tol Semarang Demak.

Andi Gani Nena Wea, Komisaris Utama PTPP mengatakan semakin banyak inovasi yang dikaryakan oleh insanPP. Dia berpesan agar semua insanPP terus disiplin dan menjaga integritas di manapun bekerja.

"Kami berkomitmen untuk secara berkelanjutan berkontribusi dalam memajukan infrastruktur Indonesia, sejalan dengan visi misi perusahaan untuk menciptakan konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan," kata Andi Gani.