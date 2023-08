PT PP Gelar Srikandi BUMN Goes to Campus ke Unpar Bandung

jpnn.com, BANDUNG - PT PP menggelar kegiatan Srikandi BUMN Goes to Campus ke Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan mengusung tema Infrastructure for Sustainability, pada Jumat, (28/7) di Auditorium PPAG Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Srikandi Goes to Campus ini dikemas dalam sesi talkshow.

Turut hadir untuk memberi arahan yaitu Sinur Linda Gustina sebagai Direktur Strategi Korporasi & HCM PT PP yang merupakan pembina Srikandi PP serta Prof. Tri Basuki Joewono, sebagai Rektor Universitas Katolik Parahyangan.

Selain itu juga menghadirkan pembicara Dwi Aji Wicaksono General Manager Divisi Operasi Gedung PTPP yang juga merupakan alumni Unpar, Astri Oktaviani Senior Manager Manajemen Risiko PTPP yang juga merupakan alumni Unpar serta Febry Indra Permana sebagai Senior Manager Talent Management PT PP.

"BUMN jangan dilihat sebagai tempat untuk bekerja saja, tetapi untuk mengembangan diri, mengaktualisasi diri, mengabdi dan membuat kehidupan menjadi lebih baik," ujar Prof Tri Basuki.

Sementara, Linda mengatakan peran kita bila nanti berkontribusi terhadap BUMN adalah sebagai Value Creator dan Agent of Development untuk kepentingan public.

Linda juga menjelaskan BUMN hadir di seluruh aspek kehidupan dengan 12 kluster industri dengan menerapkan AKHLAK dalam perilaku, konsep berpikir serta bagian dari SOP Perusahaan.

Selain itu, PTPP juga telah menerapkan Respectful Workplace Policy untuk mencegah adanya diskriminasi, kekerasan, pelecehan di lingkungan kerja menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk bekerja di BUMN.