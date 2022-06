Puan: Pancasila Selalu Relevan Bagi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan dan Perkembangan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat hari lahir Pancasila yang diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia pada 1 Juni.

"Selamat Hari Lahir Pancasila, aset terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia yang kita cintai," kata Puan, Rabu (1/6/2022).

Pancasila yang digagas oleh kakek Puan, Bung Karno, disepakati lahir pada 1 Juni 1945.

Saat itu, Soekarno berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara di hadapan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).

Dalam pidato itu, untuk pertama kalinya konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan Soekarno sebagai dasar negara merdeka.

Di usia kelahiran Pancasila yang saat ini sudah memasuki 77 tahun, Puan menegaskan nilai-nilai dari Pancasila masih sangat relevan dan akan terus relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

"Karena dengan kekuatan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila selalu relevan bagi bangsa dan rakyat Indonesia dalam menghadapi tantangan dan perkembangan serta ilmu pengetahuan," kata Puan.

Puan Maharani menambahkan Pancasila juga relevan sebagai the way of life dari keseluruhan kebijakan dalam bernegara sekaligus payung dan lentera penerang atas dinamika aspirasi rakyat.