Punya Modal Kuat, Marc Marquez Yakin Gacor Pada Sesi Main Race MotoGP Amerika

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Tim Gresini Racing MotoGP yang didukung Federal Oil, berhasil mengantarkan Marc Marquez meraih podium posisi dua di Sprint Race, Sabtu (13/4).

Racikan para mekanik pada Ducati Desmosedici GP23, ternyata sesuai dengan gaya berkendara The Doctor, sehingga mampu meraih poin penting di Circuit of the Americas (COTA).

Balapan di lintasan sepanjang 5.513 meter dengan kombinasi 11 tikungan ke kiri dan 9 tikungan ke kanan, memang sangat menantang.

Marc Marquez sempat mendapat serangan dari Pedro Acosta, tetapi berhasil menjauh hingga mengejar Maverick Vinales di posisi terdepan.

“Ini adalah podium yang sangat berarti, apalagi itu bukan hal yang mudah. Balapan pertama sangat menantang,” ujar rider 31 tahun tersebut.

“Saya membuat beberapa kesalahan penting, tetapi kemudian saya mampu menahan Pedro Acosta dan Jorge Martin dan saya juga menemukan ritme yang bagus – dan dari sana saya meningkat."

Marc Marquez mengaku merasa jauh lebih baik di bagian kedua balapan.

Dia pun optimistis bisa bekerja agar makin kompetitif di sesi main race.