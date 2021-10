Pupuk Kaltim Raih 3 Penghargaan di Ajang TOP GRC Award 2021

jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih tiga penghargaan dalam ajang TOP GRC Award 2021.

Di antaranya TOP GRC 2021 dengan predikat 4 stars, The Most Committed GRC Leader 2021 bagi Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi.

Kemudian The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021 untuk Dewan Komisaris Pupuk Kaltim.

Penghargaan diterima oleh SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim Teguh Ismartono, di Hotel Raffles Jakarta, pada 7 Oktober 2021.

Teguh menuturkan penerapan Governance Risk Management Compliance (GRC) ini sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Komitmen penerapan GRC di Pupuk Kaltim dilaksanakan melalui aktivitas bisnis yang berintegritas, berpedoman pada kode etik, serta praktik GCG berdasarkan Peraturan Kementerian BUMN, sesuai arahan Pemegang Saham,” ujar Teguh.

Tak hanya itu, Pupuk Kaltim juga mengadakan pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan GRC secara berkelanjutan.

Komitmen itu juga merupakan wujud dukungan Pupuk Kaltim terhadap pencegahan korupsi, sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri BUMN, tentang pengelolaan BUMN yang bersih melalui pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), penanganan benturan kepentingan serta penguatan pengawasan internal.