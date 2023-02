Pupuk Kaltim Raih The Best Indonesia Green Awards 2023

jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih The Best Indonesia Green Awards (IGA) 2023 dari La Tofi School of CSR, melalui delapan kategori program yang direalisasikan perusahaan.

Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Qomaruzzaman menuturkan ke delapan program yang digagas untuk menjadi solusi masalah sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan.

Adapun pencanangan program tersebut sejalan dengan framework keberlanjutan yang menyeimbangkan antara Environment (lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola).

"Seluruh kategori yang diraih tahun ini, bagian dari komitmen Pupuk Kaltim dalam mengimplementasikan prinsip industri hijau dan pelaksanaan dekarbonisasi secara berkesinambungan. Hal itu diwujudkan melalui inovasi yang dikembangkan perusahaan dalam rangka efisiensi pemanfaatan sumberdaya sekaligus menciptakan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat," terang Qomaruzzaman.

Menurutnya, pengelolaan lingkungan pada berbagai aspek menjadi perhatian serius Pupuk Kaltim, didukung kesadaran penuh seluruh insan perusahaan.

Berbagai inovasi yang digagas, juga bentuk komitmen Pupuk Kaltim dalam mendorong terciptanya stabilitas lingkungan yang lebih baik, sekaligus menekan pencemaran serta dampak aktivitas industri semaksimal mungkin.

“Penghargaan ini merupakan motivasi bagi Pupuk Kaltim untuk terus meningkatkan inovasi pengelolaan industri hijau, dengan tetap mengedepankan tata kelola lingkungan secara optimal dan berkesinambungan,” ucap Qimaruzzaman.

Pupuk Kaltim sebagai salah satu perusahaan yang meraih predikat The Best IGA 2023 tak hanya dinilai berdasarkan realisasi program berbasis lingkungan yang telah berjalan, tapi juga dari pengembangan program baru yang inovatif satu tahun terakhir.