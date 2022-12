QNET Salurkan Bantuan Untuk Para Korban Gempa di Cianjur

jpnn.com, CIANJUR - QNET, perusahaan penjualan langsung atau direct selling turut membantu meringankan beban para korban gempa di Cianjur.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, QNET melalui semangat RYTHM (Raise Yourself To Help Mankind) turut memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak.

“Akses jalan menuju lokasi pengungsian masih menjadi tantangan bagi para sukarelawan dan donatur untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi. Dan kami sangat merasakannya dan langsung menyalurkan makanan pokok dan perlengkapan bayi kepada masyarakat yang masih tinggal di tenda pengungsian," ujar Ganang Rindarko, General Manager QNET Indonesia saat penyerahan langsung bantuan kepada korban gempa Cianjur awal Desember 2022.

Ganang Rindarko menambahkan seluruh karyawan QNET Indonesia langsung datang ke Cianjur, sebagai bagian dari kegiatan SSR (Staff Social Responsibility).

Bantuan yang diberikan kepada para pengungsi ini merupakan salah satu tanggung jawab QNET yang selalu peduli, serta berkomitmen membantu meningkatkan kualitas kehidupan sesama masyarakat sehingga lebih sejahtera. QNET ingin hadir membantu masyarakat Cianjur yang sedang dilanda bencana, QNET ingin agar kondisi dan mental korban kembali pulih.

“Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak. Mari kita bersama-sama mendoakan agar kejadian ini segera membaik, rumah-rumah cepat diperbaiki sehingga pengungsi sudah bisa dapat kembali ke rumah masing-masing, masyarakat Cianjur kembali beraktivitas seperti semula, ekonomi kembali bergeliat," harap Ganang.(chi/jpnn)