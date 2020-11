Rafael Nadal Petik Kemenangan Pertama di ATP Finals 2020

jpnn.com, LONDON - Rafael Nadal memulai perjuangannya merebut gelar ATP Finals pertamanya dengan kemenangan atas petenis Rusia Andrey Rublev di pertandingan pertama ATP Finals 2020 di O2 Arena, London, Senin (16/11) dini hari WIB.

Unggulan kedua dari Spanyol itu menang 6-3, 6-4 untuk memimpin Grup London 2020, nama grup dipakai sebagai penghormatan untuk peringatan 50 tahun acara tersebut.

Sebelumnya pada partai pembukaan, unggulan ketiga Dominic Thiem membalas kekalahannya dari petenis Yunani Stefanos Tsitsipas di final tahun lalu dengan kemenangan tiga set.

Juara AS Terbuka Thiem menang 7-6 (7-5), 4-6, 6-3 di O2 Arena yang kosong.

