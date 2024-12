Gandeng ITB, IDSurvey Kembangkan Green Leadership di Kalangan Mahasiswa

jpnn.com - IDSurvey, sebagai holding Jasa Survei BUMN yang terdiri dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT SUCOFINDO, dan PT Surveyor Indonesia, bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar kuliah umum bertajuk Green Skills for the Next Generation: A Pathway to Sustainable Leadership.

Acara ini berlangsung pada 18 Desember 2024 di Aula Timur ITB, Bandung untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan mengenai pentingnya penguasaan green skills dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan.

"Mahasiswa masa kini memiliki mindset yang berbeda: mereka lebih membutuhkan tantangan dan motivasi pengembangan diri dibandingkan menjadikan faktor gaji sebagai kriteria utama. Oleh karena itu, sektor Testing, Inspection, Certification, and Consultation (TICC) menawarkan peluang besar tidak hanya untuk berkarir, tetapi juga memberikan dampak besar bagi kemajuan bangsa melalui kontribusi pada keberlanjutan," ujar D.Arch. G. Prasetyo Adhitama, Direktur Direktorat Kemahasiswaan ITB.

Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono berharap lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) bisa mempertimbangkan IDSurvey sebagai salah satu pilihan karir yang relevan.

Dia menekankan lulusan ITB, dengan latar belakang ilmu STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), memiliki potensi besar untuk berkontribusi di sektor ini.

"Kami percaya bahwa lulusan ITB dengan kompetensi yang mereka miliki mampu menjadi bagian penting dari IDSurvey dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan," tuturnya.

Arisudono juga mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan kuliah umum ini sebagai kesempatan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman bekerja di IDSurvey, termasuk pemahaman mengenai penerapan bisnis hijau di industri TICC.

Arisudono juga memaparkan tantangan besar yang ditimbulkan oleh pemanasan global, seperti kekeringan, banjir, dan terganggunya ketahanan pangan, hingga dampak serius pada ekosistem laut akibat kematian plankton. Menurutnya, solusi utama untuk menghadapi tantangan ini adalah melalui dekarbonisasi.