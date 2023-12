Raih Penghargaan Pengguna Aptos Terbanyak di Indonesia, Dermaster Buktikan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Klinik kecantikan Dermaster berhasil mendapatkan penghargaan The Biggest Number of Aptos User 2023 in Indonesia.

Penghargaan itu diberikan oleh Inventor dan Direktur Aptos dari Georgia, dokter spesialisasi bedah estetika George Sulamandize.

Apresiasi itu diberikan kepada Dermaster Klinik Indonesia sebagai pengguna benang Aptos terbanyak di Indonesia sepanjang 2023.

George Sulamandize menilai Dermaster memang layak mendapatkan penghargaan karena memiliki banyak pengalaman menggunakan Aptos dalam praktiknya.

Selain itu, Dermaster dinilai bisa memuaskan pelanggan karena dapat memberikan hasil terbaik pada setiap tindakannya.

"Mereka memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, dan mereka sangat baik menangani setiap permasalahan pasien," kata Dokter George Sulamandize dalam bahasa Inggris kepada awak media, belum lama ini.

Penghargaan ini dikategorikan dalam kelas International. Hal itu membuktikan bahwa dalam industri estetika, Dermaster sangat berpengalaman, terutama bidang Contouring.

Head Doctor of Dermaster Clinic Network, Jessy Suryadi mengeklaim penghargaan ini juga membuktikan bahwa kliniknya berperan penting meningkatkan pertumbuhan teknologi perawatan.