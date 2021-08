Ramai Dukungan Buat Nurul Akmal Usai Menerima Pelecehan Verbal

jpnn.com, JAKARTA - Dukungan banyak mengalir kepada lifter Indonesia Nurul Akmal yang tampil di Olimpiade Tokyo usai ia mengalami pelecehan fisik secara verbal setibanya di bandara Soekarno Hatta, Rabu (6/8), malam WIB.

Dalam unggahan video yang viral di media sosial, seorang yang belum diketahui identitasnya tampak mengeluarkan kalimat tak mengenakan dengan meneriaki Nurul Akmal “yang paling kurus” saat ia baru saja menginjakkan kakinya di Jakarta.

Namun, Nurul tak menghiraukan suara tersebut dan terus melemparkan senyuman ke arah kamera.

Kejadian itu ramai ditanggapi warganet, bahkan Nurul menjadi trending topic di twitter hingga Kamis malam. Mayoritas mereka menyebut Nurul sebagai wanita kuat dan membanggakan.

Salah seorang pengguna twitter @shafnashfiya menuliskan:

“Dia (Nurul Akmal) membuat sejarah masuk ke dalam lima lifter terbaik Olimpiade. Saya tahu pasti banyak orang yang seperti itu di sekitar kita, tapi jangan peduli dengan mereka. Buat Kak Nurul, keep up the good work! We’re so proud of you,” cuitnya.

Dukungan serupa juga datang dari @ireneagustinee yang menyebut Nurul adalah orang yang cantik dan kuat.

“Tapi itu tidak akan memengaruhi pandangan saya tentang dia. Dia kuat, keren dan cantik. Kami mencintaimu, Nurul. Jangan terpengaruh dengan orang-orang negatif.” tulisnya.