Ramengvrl Resmi Gabung dengan Label Amerika Serikat

jpnn.com, JAKARTA - Rapper asal Indonesia, Ramengvrl resmi bergabung dengan label kenamaan asal Amerika Serikat, EMPIRE.

Label rekaman sekaligus distributor musik internasional itu sebelumnya telah merilis karya dari beberapa musisi besar seperti Iggy Azalea, Tyga, Busta Rhymes, Snoop Dogg, XXXTENTACION, Adam Lambert, rapper T.I, dan lainnya.

Ramengvrl mengatakan bahwa kerja sama dengan EMPIRE merupakan sebuah langkah maju untuk perjalanan kariernya.

"Saya merasa senang karena dapat bekerja sama dengan tim yang sebelumnya telah membantu rilisan beberapa artis yang saya kagumi," kata Ramengvrl kepada jpnn.com, Jumat (18/9).

Perempuan 28 tahun itu berharap bergabungnya dirinya dengan EMPIRE bisa memperluas jangkauan pendengar karya-karyanya.

"Kerja sama ini juga juga harapannya dapat menjangkau audiens baru dari berbagai pelosok dunia, sambil tetap merilis musik yang secara kreatif juga masih sesuai dengan yang saya inginkan," beber Ramengvrl.

Kerja sama antara Ramengvrl dan EMPIRE tidak lepas dari peran JUNI Records yang menangani Ramengvrl beberapa tahun terakhir.

JUNI Records dibantu EMPIRE sebelumnya telah merilis mixtape Ramengvrl berjudul 'No Bethany' tahun lalu, 'I AM ME', dan hingga 'CA$HMERE' yang memenangkan karya produksi hip-hop/rap terbaik pada Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2019.