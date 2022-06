Ramengvrl Rilis Lagu Onto The Next, Segera Jalani Tur Asia

jpnn.com, JAKARTA - Rapper kenamaan asal Indonesia, Ramengvrl meluncurkan lagu terbaru berjudul Onto The Next.

Lewat lagu tersebut, dia menceritakan perjalanan move on dari hubungan yang pernah dijalani, yang terasa tidak terlalu merugikan baginya.

Ramengvrl menyuguhkan lirik menggelitik dalam lagu Onto The Next.

Artis Asiatic Records itu menggambarkan seorang wanita yang memancarkan optimisme pasca-putus dan tanpa penyesalan.

Lagu Onto The Next terdengar jauh berbeda dengan lainnya yang kerap lebih energik dan penuh rap cepat khasnya.

Ramengvrl bakal merilis video untuk lagu Onto The Next pada 17 Juni 2022 pukul 17.00 WIB.

Baca Juga: FLAVS Festival 2022 Umumkan Daftar Pengisi Acara

Video tersebut akan menampilkan karakter cameo yang mengejutkan, mengingat konteks lagunya.

Bertepatan dengan peluncuran lagu Onto The Next, Ramengvrl akan mengumumkan beberapa jadwal tur.