Rangkul Komunitas Olahraga, JSD 2024 Bagikan 1.000 Sepatu Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Sneaker Day (JSD) tahun ini akan digelar di Hall A Jakarta Convention Center (JCC) selama tiga hari, yakni 5-7 Juli 2024.

Mengusung tema 'On to the Next Phase', event ini coba menggambarkan evolusi dunia sneaker dengan fokus yang diperluas ke ranah olahraga.

Co founder Jakarta Sneaker Day Andrey Noefry mengatakan, acara kali ini tetap mengedepankan tujuan utamanya sebagai wadah bagi pencinta sneaker, streetwear, dan street art lokal maupun internasional, juga olahraga.

"Ajang ini untuk berkumpul dengan semangat berkolaborasi memajukan perekonomian kreatif tanah air," kata Andrey Noefry, dalam juma pers di Jakarta, Selasa (25/6).

Pada tahun ini, penyelenggara menambah beberapa aktivitas olahraga. JSD Sweat sebagai activity pre-event selama 4 (empat) minggu berturut-turut mengadakan pertandingan dari beberapa cabang olahraga.

Pertama, Mini Soccer yang berkolaborasi dengan brand lokal Ortuseight, mengajak JSDTeam dan juga JSDFams (sebutan untuk followers JSD) untuk bertanding bersama.

Diikuti dengan pertandingan Basket di minggu ke-2 yang berkolaborasi dengan Foot Locker Indonesia serta berbagai komunitas, di antaranya komunitas Indonesia Sneaker Team Gosbaster.

Selanjutnya JSD Sweat juga mengadakan kegiatan lari bersama yang berkolaborasi dengan Running Community Puma Nitro Run Club dan komunitas Hip Hop Run it dan PELARIAN Tribe. Terakhir, JSD Sweat mengadakan kegiatan Pound Fit yang berkolaborasi dengan retail store Sun & Sand Sports.