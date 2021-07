Rayakan HUT Ke-7, Indodax Bagikan Ratusan Juta Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Indodax, Indonesia Bitcoin and crypto exchanges menggelar Trading Contest & Photo Contest 2021.

Trading Contest & Photo Contest merupakan satu rangkaian HUT ke-7 Indodax dalam merangkul komunitas.

Arief Apriandi (32), warga lampung berhasil menjadi pemenang dan membawa pulang hadiah satu unit mobil All New Datsun Go.

Arief berhasil mendapatkan return of investment (ROI) tertinggi dari semua lawannya yaitu 117000 persen.

Menariknya lagi, dia hanya trading dengan modal kecil di bawah Rp100 ribu.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Indodax yang mau memberi apresiasi kepada kami para trader dengan ajang trading contest ini, Sukses selalu untuk Indodax," kata Arief di sela acara seremonial penyerahan hadiah Indodax Trading Contest & Photo Contest 2021, Rabu (7/7).

Dia mengaku sudah mengenal aset kripto, seperti Bitcoin dan semenjak 2014 di Indodax, saat itu masih bernama Bitcoin.co.id.

Menurutnya, bekal pengalaman selama tujuh tahun itulah yang membuat dia juara.