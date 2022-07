jpnn.com - Indonesia dalam kondisi darurat. Begitu, setidaknya, menurut Habib Rizieq Shihab atau HRS yang pekan ini menjalani pembebasan bersyarat.

Indonesia sedang berada pada kondisi darurat di banyak bidang, dan HRS menawarkan satu resep ampuh untuk mengatasinya, yaitu revolusi.

Revolusi yang ditawarkan HRS bukan revolusi fisik yang pernah dikenal dalam sejarah bangsa-bangsa, tetapi revolusi ala HRS adalah revolusi akhlak.

Untuk menyelesaikan semua persoalan darurat itu resepnya hanya satu, yaitu revolusi akhlak.

As simple as that, cukup sederhana resep yang ditawarkan HRS untuk menyelesaikan kedaruratan itu.

Kondisi darurat yang ditengarai sedang terjadi di Indonesia adalah darurat korupsi, darurat utang, darurat kebohongan, darurat kezaliman.

HRS membuat daftar berbagai persoalan yang kemudian dilabeli sebagai kondisi darurat.

HRS tidak memerinci apa yang dimaksudkan dengan kondisi darurat.