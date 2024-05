Ridwan Kamil Bagikan Pengalaman Berbisnis pada Mahasiswa Indonesia di Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Ridwan Kamil (RK) tidak hanya mengisi kuliah umum di National University of Singapore (NUS).

Oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Singapura (PPIS), mantan gubernur Jawa Barat itu diminta menjadi salah seorang narasumber dalam talkshow bertajuk ’Navigate the Future: A Talk on Leadership, Entrepreneurship, and Experience.

Selain RK, dalam talkshow yang berlangsung pada 22 Mei 2024 itu turut hadir Atase Keuangan KBRI Singapura Heru Hardjanto AP.

Ridwan Kamil mengungkapkan anak-anak muda yang tengah menjalani studi di Singapura merupakan aset. Mereka adalah masa depan bagi Indonesia.

Oleh karena itu, dia mengaku senang mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan mereka.

”Apalagi topiknya soal leadership dan entrepreneurship. Sangat penting untuk generasi penerus yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan,” ungkap dia.

Kepada para pelajar dan mahasiswa asal Indonesia di Singapura, pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu membagikan pengalamannya saat memimpin Kota Bandung dan Jawa Barat.

Keberhasilan memimpin daerah selama sepuluh tahun, kata dia, dibarengi dengan kolaborasi serta dukungan dari anak-anak muda.