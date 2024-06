Rodeo, Warren Hue Merasa di Persimpangan Jalan

jpnn.com, LOS ANGELES - Penyanyi kelahiran Jakarta yang kini berdomisili di Los Angeles, Warren Hue, melanjutkan peluncuran mixtape TUNA dengan merilis single terbaru, Rodeo.

Diproduseri oleh Chasu, lagu yang terinspirasi masa pertengahan 2010 itu menampilkan Warren Hue yang berada di persimpangan jalan, kali ini di Rodeo Drive.

Sebuah metafora untuk kesuksesan yang terus meningkat dan dampaknya, Rodeo merinci bagaimana Warren Hue ingin membuat pasangannya terkesan dengan gaya hidupnya yang baru, tetapi bertanya-tanya apakah masih menganggapnya menarik atau keren.

"Ini adalah pertarungan antara apakah dia masih menemukan kegembiraan dalam gaya hidup saya di LA atau tidak, dan apakah saya dapat mempertahankannya,” kata Warren Hue dalam keterangan resmi, Senin (3/6).

Cowok berusia 21 tahun itu mengatakan proses penulisan Rodeo membutuhkan waktu satu jam untuk membuat bait dan ide reff sudah ada sejak satu tahun lalu.

"Baru-baru ini saya meninjaunya kembali karena rasanya masuk akal dengan dunia mixtape saya," lanjutnya.

Rodeo pertama kali muncul pada akhir video musik untuk single Warren Hue sebelumnya, Split, dan debut secara langsung saat tampil di Head In The Clouds Festival di New York.

Saat berada di New York, Warren Hue menjadi tamu di platform video populer, On The Radar Radio.