SALVO Raih 5 Penghargaan di Ajang Marketing Excellence Awards 2022

jpnn.com, JAKARTA - SALVO, salah satu marketing agency terpercaya di Indonesia meraih lima penghargaan untuk empat kategori berbeda di ajang Marketing Excellence Awards 2022.

Ajang yang digelar oleh Marketing-Interactive, ini untuk mengapresiasi berbagai inisiasi dan inovasi marketing, yang dilakukan oleh brand maupun agensi.

Inovasi mencakup marketing communication, customer engagement, hingga pemasaran kreatif.

Pada ajang tersebut, strategi marketing yang dikerjakan SALVO untuk beberapa brand kenamaan di Indonesia, seperti Starbucks, Sasa, dan Lazada, dinilai berhasil membuat program experiential marketing, social media marketing, viral marketing, dan e-commerce marketing pada channel partner.

Penghargaan yang diraih SALVO memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan bisnis mereka di tahun ini.

Strategi pemasaran yang dikerjakan SALVO untuk Starbucks berhasil mengantar brand minuman kopi ini memenangkan Gold, Silver, dan Bronze Winner, masing-masing untuk kategori Excellence in Experiential Marketing, Excellence in Social Media Marketing, dan Excellence in Viral Marketing.

Sedangkan strategi pemasaran yang dilakukan SALVO untuk Sasa, mengantarkan produsen penyedap makanan ini mendapatkan Bronze Winner untuk kategori Excellence in Viral Marketing.

Project marketing untuk Sasa dan Starbuck tersebut merupakan hasil kerja kolaborasi SALVO dengan Bisa Tayang dan SABIKREASI.