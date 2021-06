jpnn.com - Sang Pangeran adalah sebuah traktat politik yang disusun oleh teoretikus politik Italia paling terkenal Niccolo Machiavelli pada 1513.

Buku ini terbit dalam bahasa Italia "Il Principe", kemudian diterjemahkan menjadi "The Prince" atau "Sang Pangeran".

Buku ini adalah sebuah studi klasik oleh Machiavelli tentang kekuasaan, bagaimana cara memperolehnya, memperluas, dan menggunakannya dengan hasil yang maksimal.

Melalui Sang Pangeran, Machiavelli juga mengajarkan bagaimana mempertahankan kekuasaan selama mungkin dan bagaimana menghancurkan lawan-lawan politik dengan berbagai cara.

Buku ini sebenarnya tidak mewakili seluruh karya-karya Machiavelli selama masa hidupnya.

Namun, Sang Pangeran menjadi karya yang paling diingat, karena ditulis dengan lugas.

Buku ini menjadi semacam buku petunjuk praktis cara memperoleh kemenangan dalam politik dengan merebut kekuasaan dan mempertahankannya dengan berbagai cara.

Salah satu kutipan paling dikenal dari Machiavelli adalah "the end justifies the mean", yang dengan agak longgar diterjemahkan menjadi "tujuan menghalalkan cara".