Satgas Port Visit 2024 Gelar Bakti Kesehatan dan Open Ship Bagi Warga Solomon Islands

jpnn.com, JAKARTA - Prajurit TNI AL yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Port Visit 2024 ke negara kawasan Pasifik Selatan menggelar Bakti Kesehatan dan Open Ship bagi warga Solomon Islands dan juga masyarakat Indonesia yang berada di Solomon Islands di atas KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (KRI WSH-991) yang tengah sandar di Dermaga Honiara, Solomon Islands, Minggu (27/10) waktu setempat.

Pelaksanaan Satgas Port Visit 2024 ke negara kawasan Pasifik Selatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik di segi diplomasi pertahanan sehingga dapat mewujudkan misi perdamaian dengan negara kawasan Pasifik Selatan.

Adapun berbagai negara yang dikunjungi antara lain Solomon Islands, Fiji, Vanuatu dan Papua New Guinea.

Setelah tiba di negara tujuan pertama, yaitu Solomon Islands, pada Sabtu kemarin (26/10) Satgas Port Visit 2024 ke negara kawasan Pasifik Selatan mewakili Indonesia telah menyerahkan bantuan kesehatan berupa obat-obatan.

Bantuan tersebut dilaksanakan oleh Atase Pertahana Indonesia untuk Papua New Guinea (PNG) dan Solomon Islands Kolonel Inf Piter Dwi Ardianto, didampingi Komandan Satgas (Dansatgas) Port Visit 2024 Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo kepada Minister Of Police National Security and Correctional Services Hon. Jimson Fiau Tanangada beserta jajarannya.

Kegiatan Bakti Kesehatan yang dilaksanakan di Solomon Islands yaitu berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan ini ditinjau langsung oleh Komandan Satgas Port Visit Komandan Satgas Port Visit 2024, Athan Indonesia untuk Papua New Guinea dan Solomon Islands dan Komandan KRI WSH-991 Kolonel Laut (P) Edi Herdiana.

Sebelum dilaksanakan kegiatan donor darah, masyarakat melaksanakan pemeriksaan tekanan darah oleh petugas medis, dilanjutkan pemeriksaan screening oleh dokter. Apabila memenuhi syarat akan dilakukan pengambilan donor darah.

Adapun Tenaga kesehatan dari Satgas Port Visit berjumlah 17 personel dan tenaga kesehatan dari Solomon Islands Red Cross berjumlah 6 orang.