Satria Muda Taklukkan Pelita Jaya dengan Selisih 10 Bola di Gim 1 Final IBL

jpnn.com, JAKARTA - Gim 1 final IBL 2021 menjadi milik Satria Muda Jakarta.

Mereka menaklukkan Pelita Jaya 70-50 dalam pertandingan di BritAma Arena, Jakarta, Kamis (3/6) malam dan untuk sementara unggul 1-0 (best of three).

Satu kemenangan lagi maka Satria Muda menjadi juara.

Kemenangan ini mengulang keberhasilan Satria Muda saat menundukkan Pelita Jaya di fase reguler. Saat itu, Satria Muda menang 74-56.

Keunggulan rebound Satria Muda ditambah buruknya field goal Pelita Jaya, menjadikan langkah mereka untuk menang semakin mudah.

Poin Pelita Jaya yang biasanya dihasilkan dari tembakan-tembakan three point, pada laga ini hilang.

Dari total 19 kali percobaan, hanya satu yang masuk. Sebaliknya, Satria Muda mampu tampil bagus dalam urusan tempak-menembak keranjang, dengan sembilan three point dari 26 percobaan.

Satria Muda tinggal mengejar kemenangan di gim 2 untuk memastikan gelar juara. Namun, apabila dalam gim selanjutnya justru Pelita Jaya yang menang, maka kedudukan imbang 1-1 dan pertandingan puncak IBL 2021 harus berlanjut ke gim 3.