Satu Warga Hilang Korban Gempa Cianjur Ditemukan, Begini Kondisinya

jpnn.com, CIANJUR - Tim gabungan menemukan satu warga yang sempat dinyatakan hilang ketika gempa terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan korban itu ditemukan pada Kamis (24/11) siang dalam kondisi sudah tidak bernyawa.

“Total korban 272 meninggal dunia, 165 telah diidentifikasi by name by adress, 107 jenazah masih terus diidentifikasi,” ujar dia dalam siaran persnya, Kamis.

Sementara untuk korban luka-luka berjumlah 2.046 orang dan yang mengungsi sebanyak 62.545 orang," ujar Suharyanto.

Dirinya menambahkan masih ada korban hilang di satu wilayah desa akibat tertimbun longsor yang terjadi pascagempa.

"Korban hilang 39 di Cijedil, Kecamatan Cugenang akibat longsor, tujuh di antaranya orang sedang melintas dan ada saksi mata yang melihat," sebut dia.

Untuk seluruh korban yang dinyatakan hilang itu sudah diindentifikasi baik nama dan alamatnya.

Kemudian untuk kerugian materil juga masih terus dilakukan pendataan sesuai laporan dari desa dan camat langsung ke posko utama.