SehatQ Gelar Happy Healthy Mother’s Day, Ibu & Anak Makin Dekat

jpnn.com, JAKARTA - SehatQ memperingati Hari Ibu dengan menggelar event Happy Healthy Mother’s Day. Event ini untuk memfasilitasi para ibu melakukan berbagai aktivitas menarik yang bisa meningkatkan kedekatan bersama anaknya.

Director of Corporate and Regulatory Affairs SehatQ Pandu Budiarso memaparkan di event kali ini para Ibu dan anak bisa mengikuti kegiatan, seperti kelas memasak makanan sehat, bermain di kolam bola, fun static bike hingga cek kesehatan bersama secara gratis.

Kegiatan ini bermanfaat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian anak. Para Ibu juga bisa mengikuti kegiatan health talk yang bertema Different Ways to Strengthen Mom and Child Relationships.

"Para pembicara memberikan tips-tips mengenai cara membangun hubungan yang baik dengan anak," kata Pandu Budiarso dalam keterangannya, Minggu (18/12).

Selain itu, para ibu mendapatkan pengetahuan tambahan seputar kesehatan anak lewat health talk yang disampaikan dokter spesialis anak, ahli gizi, dan juga para pengamat kesehatan anak.

Sebagai bentuk dukungan beberapa perusahaan produk penunjang kesehatan terhadap para Ibu Indonesia, event ini didukung oleh Biogesic, Konilife, Anmum, Cocoflim, dan Entrasol.

Selain meningkatkan hubungan yang erat antara Ibu dan anak, tujuan lainnya adalah menambah wawasan para ibu untuk lebih efektif lagi dalam menggunakan platform kesehatan digital dalam memaksimalkan kesehatan keluarga.

Para Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru terkait kesehatan, seperti adanya kasus obat sirup yang berbahaya bagi anak beberapa waktu lalu.