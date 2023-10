Selamat! 10 Kabupaten ini Lolos Penjuarian I-SIM For Regencies

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak sepuluh Kabupaten dari 103 Kabupaten lolos mengikuti penjurian I-SIM For Regencies, yang digelar oleh PT Surveyor Indonesia bekerja sama dengan Bappenas, APKASI dan KPPOD.

Top 10 Kabupaten tersebut yakni Bandung, Bogor, Bantul, Gowa, Karo, Magelang, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Temanggung, dan Sinjai.

Kabupaten yang terpilih merupakan 10 terbaik berdasarkan penilaian indikator SDGs dari 103 Kabupaten yang mendaftar, untuk selanjutnya akan dikupas lebih mendalam lagi program unggulan SDGs, yang dipresentasikan langsung oleh Bupati dan OPD terkait.

I-SIM For Regencies merupakan program unggulan PT Surveyor Indonesia.

“Di sinilah peran Surveyor Indonesia memberikan inspirasi bahwa setiap unsur anak bangsa harus mampu memberikan kontribusi positif kepada perusahaan, masyarakat, dan negara. SDGs harus menjadi gerakan bersama," ujar Dirut Surveyor Indonesia Haris Witjaksono.

Dengan semangat inklusivitas atau no one left behind, I-SIM For Regencies menciptakan keterlibatan pentahelix multi-stakeholders, seperti: pemerintahan, akademisi, komunitas, bisnis, filantropi dan media.

Dalam penjurian ini, masing-masing Kabupaten menampilkan program unggulan SDGs yang kemudian diuji lebih dalam oleh panelis yang mewakili pentahelix pencapaian SDGs, Di antaranya Vivi Yulaswati (Pemerintahan), Prof. Dr. Zuzy Anna (Akademisi).

Kemudian Phil Hendricus Andy Simarmata (Praktisi perencanaan daerah), Dr. (Cand) Billy Mambrasar (orang muda), Indah Budiani, (Komunitas bisnis), Euis Emalia Noor (Pelaku usaha), dan Ichwan Susanto (Media).