Selamat, Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI meraih penghargaan Best 50 CEO pada Kategori Bank Daerah dari dari media The Iconomics.

Penghargaan itu diserahkan langsung pada ajang 5th Anniversary Indonesia Best CEO Awards 2024, yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (21/3) lalu.

Plt Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterima dan turut mendedikasikannya kepada seluruh tim manajemen, karyawan, dan nasabah.

"Penghargaan yang diraih pastinya menjadi dorongan bagi Bank DKI untuk terus meningkatkan kinerja, sehingga mampu meraih visi menjadi bank pilihan masyarakat dan berimplikasi terhadap perekonomian Jakarta," ucap Amirul dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/4).

Penghargaan Indonesia Best 50 CEO Awards 2023 merupakan bentuk apresiasi kepada para Chief Executive Officer (CEO) dan pemimpin lembaga pemerintahan/publik pilihan panelis dan The Iconomics dari berbagai sektor, baik BUMN, BUMD, swasta nasional dan internasional.

Penilaian dilakukan melalui riset dengan beberapa kriteria, di antaranya popularitas, kompetensi, kepribadian, dan kepemimpinan.

Riset dilakukan terhadap 10.000 responden dan CEO yang meraih penghargaan merupakan peraih nilai tertinggi pada masing-masing industri atau minimal memenuhi skor 3,00 dari skala 4,00.

Sementara itu, Founder and CEO The Iconomics Bram S Putro menuturkan Indonesia Best 50 CEO 2024 (Employees Choice) merupakan rangkaian acara dari Indonesia Popular CEO dan Indonesia Public Leader 2024.