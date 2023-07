Selamat! Ini Pemenang Abang None Jakarta Pusat 2023

jpnn.com, JAKARTA - Malam Penobatan Abang None Jakarta Pusat 2023 sukses diselenggarakan di Gedung Kesenian Jakarta pada Rabu, 12 Juli 2023.

Acara tersebut merupakan puncak rangkaian kegiatan Pemilihan Abang None Jakarta Pusat 2023 yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat (Sudin Parekraf Jakarta Pusat).

Muhammad Pratama Razacky alias Bang Rama dan Raisa Andjani Adiwiria atau Non Assya terpilih sebagai Abang dan None Jakarta Pusat 2023.

Bang Rama dan Non Assya bersama pasangan Pemenang Wakil 1 Abang dan None Jakarta Pusat 2023 Muhammad Bagir Alaydrus (Bang Bagir) dan Nur Hanifah (Non Hani) serta Fiqih Muhammad Jindan (Bang Jindan) dan Nadien Anindya Hasan (Non Nindya) sebagai Wakil 2 Abang dan None Jakarta Pusat 2023 akan melanjutkan perjuangan di ajang kompetisi Pemilihan Abang None Jakarta 2023.

Babak final Pemilihan Abang None Jakarta 2023 bakal berlangsung pada pertengahan Agustus nanti.

Selain pemenang, Yudhis Salvana Pradana dan Laura Raisa Naomi sebagai Juara Harapan 1 Abang None Jakarta Pusat 2023, Holy Phileo Tantio dan Nadine Aulia Adisa sebagai Juara Harapan 2 Abang None Jakarta Pusat 2023, serta Irza Lutfi dan Nurtasya Belleza Izdihar sebagai Juara Favorit Abang None Jakarta Pusat 2023.

Kepala Sudin Parekraf Jakarta Pusat, Wiwik Satriani mengatakan bahwa Pemilihan Abang dan None Jakarta Pusat 2023 merupakan kegiatan andalan dari rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Kota Jakarta ke-496.

Terdapat 206 orang peserta yang mendaftar dan mengikuti seleksi ketat, dewan juri akhirnya memilih 15 pasang finalis untuk mengikuti karantina.