Sempat Tertinggi Sepanjang Sejarah, Harga Emas Antam Hari Ini Melorot

Kamis, 23 Juli 2020 – 10:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pergerakan harga emas besutan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan Kamis (23/7) pagi.

Mengutip laman Logam Mulia, harga emas Antam melorot Rp 5.000 per gram menjadi Rp 977 ribu, dari harga sebelumnya Rp 982 ribu per gram (tertinggi sepanjang sejarah).

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) emas juga turun Rp 4.000 per gram menjadi Rp 877 ribu per gram.

Penurunan harga emas Antam itu berbanding terbalik dengan emas dunia yang tengah mencapai level tertingginya.

Di mana, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus naik 21,2 dolar AS atau 1,15 persen, menjadi ditutup pada 1.865,10 dolar AS per ounce pada Rabu (22/7).

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per hari ini dan belum termasuk pajak:

Harga emas 1 gram: Rp 977.000

Harga emas 2 gram: Rp 1.894.000

Harga emas 3 gram: Rp 2.816.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.665.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.265.000

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017.