Siap-siap, Daging Sapi Bakal Melonjak Tajam di Atas Rp 140 Ribu Per Kilogram

jpnn.com, JAKARTA - Jelang Ramadan, harga daging sapi mulai merangkak naik. Padahal para pedagang memprediksikan, tidak akan ada lonjakan signifikan karena berkaca dari tahun sebelumnya, harga daging cenderung stabil. Kalaupun naik, tidak terlalu tinggi.

Menurut pedagang daging sapi di Pasar Modern Pondok Cabe Bang Ali, harga daging sapi mulai mengalami kenaikan. Ini lantaran pasokan daging sapi berkurang. Bahkan, untuk mendapatkan daging sapi, dia harus memesan beberapa hari sebelumnya.

"Ini daging sapi malah naik. Saya jadi bingung mau jualnya bagaimana kepada pelanggan," terang Bang Ali kepada JPNN.com, Jumat (2/4).

Dia mencontohkan, daging khas dalam yang sebelumnya Rp 130 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 140 ribu per kilogram. Kemudian daging sengkel, daging paha naik dari Rp 120 ribu per kilogram menjadi Rp130 ribu per kilogram.

Daging sandung lamur yang sebelumnya Rp 95 ribu naik per kilogram menjadi Rp105 ribu per kilogram. Sedangkan tulang iga yang biasanya Rp 75 ribu per kilogram menjadi Rp85 ribu per kilogram.

"Ini rata-rata naik Rp10 ribu karena saya ambil untung sedikit saja. Kalau lebih, siapa yang mau beli," ujar dia.

Pria asal Bandung ini menambahkan, pekan depan harga daging sapi akan melonjak lagi sampai Idulfitri nanti. Dia memprediksikan harganya akan naik di atas Rp 140 ribu per kilogram.

Ancar-ancar kenaikan itu menurut Bang Ali sudah diinformasikan oleh supplier.