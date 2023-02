SILO Kembangkan Layanan Unggulan Penanganan Kanker, Ada Rumah Harapan 

jpnn.com, JAKARTA - PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) konsisten mengembangkan industri kesehatan dengan memberikan layanan spesialisasi kesehatan melalui program Centers of Excellence (CoE), seperti kanker. SILO bahkan mengoperasikan pusat penanganan kanker, yaitu Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center (MRCCC).

Seperti diketahui, kanker merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia, dengan hampir 10 juta kematian terjadi pada 2020. Menurut data Kemenkes RI tahun 2022, angka kejadian penyakit kanker di Indonesia adalah sebesar 136 orang per 100 ribu penduduk atau berada pada urutan ke-8 di Asia Tenggara.

Angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara, yaitu sebesar 42 per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 17 orang per 100 ribu penduduk, diikuti kanker leher rahim sebesar 23 orang per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 14 orang per 100 ribu penduduk.

Untuk laki-laki, angka kejadian tertinggi di Indonesia adalah kanker paru yaitu sebesar 19 orang per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 11 orang per 100 ribu penduduk, diikuti dengan kanker hati sebesar 12 orang per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 8 orang per 100 ribu penduduk.

Group CEO LPKR sekaligus Komisaris Utama SILO John Riady mengatakan sebagai penyedia layanan kanker swasta terbesar di Indonesia, Siloam menyadari peran dan tanggung jawab besar yang diemban dalam pelayanan kepada masyarakat luas.

Dengan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan dari segi skala dan inovasi, SILO berada dalam posisi strategis untuk mendukung transformasi layanan kesehatan di Indonesia yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan RI.

"Sebagai bagian dari SILO, MRCCC memiliki visi menjadi Building of Hope atau Rumah Harapan bagi semua pasien kanker," kata John Riady dalam keterangannya, Kamis (16/2).

Dibuka pada 2011, MRCCC merupakan satu-satunya pusat kanker swasta terakreditasi dan telah berkembang menjadi pusat kanker tersier rujukan yang tepercaya dan harapan dari para mitra rumah sakit serta klinik seluruh Indonesia.