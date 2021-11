Simak Nih, Cerita Pak Luhut soal Joe Biden Curhat kepada Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan punya cerita soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Joe Biden.

Joko Widodo -nama lengkap Jokowi- bertemu dengan presiden Amerika Serikat (AS) itu di sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Scotlandia, awal November lalu.

Luhut membeberkan cerita soal itu saat menjadi tamu pada Podcast terbaru Deddy Corbuzier di YouTube.

"Ded, saya saksi hidup yang baru-baru ini, bagaimana dia (Jokowi, red) ketemu sama Biden," ujar Luhut.

Mantan kepala staf kepresidenan itu mengungkapkan pertemuan Jokowi dengan Biden merupakan forum bilateral. Namun, Presiden ke-46 AS itu justru curhat.

"Biden curhat sama Presiden Jokowi. Curhat satu jam kami bilateral. Saya di situ, bagaimana Presiden (Jokowi) merespons dengan baik," kata Luhut.

Deddy lantas melontarkan pertanyaan balik. "Dipuji-puji?" kata presenter kondang itu.

"Iya, dong," ucap Luhut.(mcr9/JPNN)



