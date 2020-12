Smart Siapkan Crossover Listrik Pertama

jpnn.com - Mendapat dukungan dari Geely, Smart bersiap menciptakan crossover berpenggerak listrik pertama mereka.

Di mana, crossover listrik Geely memanfaatkan platform dari SAE yang juga dipakai oleh Lynk & Co serta Volvo.

Smart sendiri merupakan perusahaan patungan antara Geely dengan Mercedes-Benz.

Rencana membuat crossover listrik itu diketahui dari keterangan VP of global sales Smart Daniel Lescow yakni "The new alpha in the urban jungle.”

"Ini benar-benar kasus 1 + 1 lebih dari 2!," tulis Lescow yang dikutip dari CarsCoops, Rabu.

Kendaraan dirancang dengan memperhatikan pasar Tiongkok yang kini sedang ramai kendaraan listrik besar dan untuk crossover sendiri sedang tumbuh pesat.

Lescow berjanji, bahwa mobil tersebut juga akan dirancang dan dijual di Eropa.

Geely menargetkan standar peringkat keselamatan bintang 5 dan jangkauan hingga 400 mil dari platform SAE-nya.