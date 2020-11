Sound of Curly Dedikasikan Album Perdana untuk Mendiang Yopie Latul dan Glenn Fredly

jpnn.com, JAKARTA - Band Sound of Curly telah merampungkan proses pembuatan album perdana mereka. Rencananya, album tersebut akan dilaunching pada 14 November mendatang.

Karya ini dipastikan menarik dan unik, karena di album perdananya, band asal Papua itu memasukkan sebelas lagu yang ingin memperkenalkan musik khas Indonesia Timur kepada pendengar musik, terutama kepada anak muda.



"Misi Sound of Curly adalah ingin memberikan nuansa musik Indonesia Timur untuk semua pendengar musik nasional dan internasional melalui genre world music electro pop," bunyi keterangan resmi dari Sound of Curly, Selasa (3/11).

Sound of Curly sendiri bukan band yang baru, mereka sejatinya sudah ada sejak 2007, tetapi saat itu paling sering tampil sebagai pengiring dan belum membuat album sendiri.

Potensi band ini cukup bagus, sehingga Yopie Latul sempat tampil mengajak mereka, sebelum sang legenda musik Indonesia itu meninggal dunia.

Mereka merasa kehilangan sosok guru dan sahabat dalam diri Yopie Latul. Apalagi, sebelumnya musisi asal Indonesia Timur lainnya, Glenn Fredly, juga terlebih dulu meninggal dunia.



Karena itu, Sound of Curly pun ingin mendedikasikan album perdana mereka untuk mendiang Yopie Latul dan Glenn Fredly.

Lewat album yang dirilis di bawah naungan HSW Entertainment ini, Sound of Curly bertekad melanjutkan semangat Yopie dan Glenn melestarikan musik Indonesia Timur.



"Menjadi bagian dari Indonesia timur lebih dari sekadar identitas, tetapi Indonesia timur adalah keluarga besar. They left a great legacy to our family, now it's our turn to keep it going," lanjut pernyataan di rilis tersebut.

Sound of Curly terdiri dari sebelas personel, masing-masing Yoram Jacobs (perkusi, sequencer), Andro Kalakmabin (vokal 3), Nobo Sasamu (vokal 1), Rico Manansang (keyboard), Ronny Pangkey (bas), Daniel Makalew (drum), Petra Likumahuwa (gitar akustik), Iwan Ritiaw (filler keyboard), Marlon Lakatompessy (vokal 2), Eq Telecast (gitar), dan Horas Siregar (saksofon).



Para personel Sound of Curly memang kebanyakan dari Indonesia Timur seperti Sulawesi, NTT, Maluku hingga Papua.

