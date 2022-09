Srikandi Ganjar Bagikan Seribu Paket Sembako di Kalbar

jpnn.com, KALIMANTAN BARAT - Sukarelawan Srikandi Ganjar Kalimantan Barat (Kalbar) membagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan di Jalan Komyos Sudarso, Gang Alpokat Permai, Kota Pontianak, Kalbar, Sabtu (24/9).

"Sebenarnya kegiatan bakti sosial (baksos) ini berlandaskan aksi dan program Bapak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah Dengan APBD, beliau memprioritaskan bantuan sosial kepada masyarakat," ujar Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Kalbar, Putri Adelia.

"Hal itu sangat menginspirasi kami dalam melakukan serangkaian kegiatan di Kalimantan Barat. Kami juga ingin merealisasikan baksos dengan melakukannya di Kota Pontianak," sambung Adel.

Mengusung tema 'Together We Are Stronger', sukarelawan Srikandi Ganjar Kalbar membagikan 1.000 paket sembako ke warga setempat.

Tidak hanya membagikan sembako di satu titik, para relawan juga menyambangi kediaman masyarakat secara door to door.

"Kami membagikan seribu paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepedulian ini kami tuangkan juga dengan membagikan sembakonya secara door to door ke rumah-rumah warga di Kota Pontianak ini," imbuhnya.

Baca Juga: Jokowi Dinilai Bawa Pemulihan Ekonomi Lebih Cepat

Adapun program prioritas bansos yang diinisiasi Ganjar dalam rancangan perubahan APBD Jateng dinilai mampu mengatasi dampak penyesuaian harga BBM di berbagai sektor.

Ganjar telah mengalokasikan dana bantalan sosial untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Jateng sebesar Rp 60 miliar.