Stok Beras Aman, tetapi Harganya Makin Menanjak

jpnn.com, JAKARTA - Harga beras hari ini terpantau kembali mengalami kenaikan di sejumlah pasar di DKI Jakarta dan di tingkat nasional.

Dipantau dari laman resmi Info Pangan Jakarta, harga beras IR 65 dibanderol Rp 14. 058 per kilogram naik Rp 155 per kilogram.

Kemudian, beras IR II Ramos Rp 13.440 per kilogram naik Rp 72 per kilogram.

Beras IR III Rp 12.982 per kilogram atau naik Rp 91 per kilogram.

Harga beras premium Naik Rp 104 per kilogram jadi Rp 14.425 per kilogram. Harga beras kualitas medium I Rp 14.850 per kilogram.

Meskipun mengalami kenaikan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya memastikan stok beras aman menjelang Ramadan 2024.

Direktur Food Station Cipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo saat ini stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang itu tersedia 30.000 ton. Sedangkan Food Station menyediakan stok sekitar 15.000 ton jelang Ramadan.

Selain itu, PT Food Station juga akan bekerja sama oleh Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk menambah stok beras setiap hari.