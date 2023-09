Sukses Berbisnis Kecantikan di Usia Muda, Gladys Tawarkan Kualitas Produk Luar Negeri 

jpnn.com, JAKARTA - Industri kecantikan tanah air kedatangan jenama kosmetik baru besutan gadis berusia 19 tahun, Musume Cosmetics.

Gladys Anjelita Setyawan sebagai founder dari Musume mengaku antusias karena akhirnya sukses meluncurkan merek sendiri.

Sejak kecil, Gladys rupanya memang memiliki ketertarikan terhadap riasan. Dia kerap diam-diam mengambil produk rias sang bunda sejak kecil.

"Aku suka join-join, terus ya akhirnya diam-diam ambil make up mami. Namun, itu sudah lama banget, sampai akhirnya SMA," kata Gladys sata ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Selain suka merias, Gladys juga tertarik dengan dunia bisnis. Dia sudah mulai berjualan baju di Instagram sejak SMA.

Menurutnya, memiliki penghasilan sendiri untuk membeli yang diinginkan ialah kegiatan seru.

"Aku akhirnya punya uang sendiri, beli produk make up sendiri. Lihat mami suka make up juga. Jadi, my mindset sticks to pengin Cantik Seperti Mama," ujar pengusaha muda tersebut.

Musume sendiri berarti anak perempuan. Hal tersebut merepresentasikan dirinya sebagai sosok anak perempuan dari ibunya.