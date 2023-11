Sukses Terapkan Transformasi Digital, PTK Boyong 3 Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) memboyong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023.

Ajang tersebut diselenggarakan oleh Business Asia Magazine dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Adapun tiga penghargaan yang diraih, yaitu kategori Best Overall Digital Innovation and Achievement 2023, Best Digital GCG And IoT Implementation 2023 In Maritime Logistic.

Kemudian, penghargaan kategori Best Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Digital Innovation And Achievement Of The Year 2023 untuk Direktur Utama PTK I Ketut Laba.

I Ketut Laba mengatakan penghargaan ini membuktikan bahwa inovasi dan transformasi digital yang dilakukan PTK terus berkelanjutan, serta memberikan kontribusi untuk Perusahaan, salah satunya adalah pembuatan aplikasi Executive Dashboard.

Executive Dashboard PTK merupakan aplikasi berbasis web dengan menampilkan 3 informasi kinerja keuangan meliputi financial reporting & accounting operation, budgeting & management analysis dan treasury & financing.

"Ketiga tampilan informasi tersebut memiliki sub menu tersendiri. Kemudian, secara berkesinambungan pengembangan fitur akan menjangkau keseluruhan Direktorat di PTK," ujar I Ketut Laba, dalam keterangannya, Sabtu (11/11).

Selain Executive Dashboard, PTK secara masif melakukan inovasi digital antara lain, Digitalisasi Smart Port, Virtual Training dan implementasi Internet of Things, yaitu Transko Condition Monitoring System (TCMS).