Sumsel Jadi Anggota Global IKI JET-CR COP, Disnaker Sambut Peluang di Sektor EBT

jpnn.com, JAKARTA - Pemprov Sumsel terus mendukung percepatan transisi energi berkeadilan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel S.A Supriono berharap bergabungnya Sumsel dengan JET-CR Platform dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan pekerjaan yang menggunakan transisi energi.

Hal itu disampaikan Supriono menghadiri secara virtual peluncuran "The Just Energy Transition in Coal Regions - Interregional Platform (JET-CR Platform) Communities of Practice" yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, bertempat di Command Center, Kamis (10/8).

JET-CR adalah platform yang berkontribusi memperkuat kapasitas dan berbagi pengalaman tentang transisi energi yang adil dalam konteks kawasan batu bara secara global, termasuk mengambil pembelajaran dari Uni Eropa.

Platform ini juga merupakan bagian dari keseluruhan proyek kawasan inovasi untuk transisi energi yang berkeadilan.

Sebagai salah satu provinsi dengan tambang batu bara terbesar di Indonesia, Pemprov Sumsel ikut tergabung dalam komunitas tersebut untuk bekerja sama mengoptimalkan transisi energi.

"Saya berharap dengan bergabung dalam komunitas ini dapat saling bertukar wawasan mengenai tren terbaru dalam kebijakan, inovasi, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait praktik baik transisi energi berkeadilan di negara-negara lain. Terutama, strategi dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) dan menciptakan pekerjaan baru yang ramah lingkungan untuk memitigasi dampak sosial dan ekonomi," kata Supriono.

Supriono juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah berupaya menurunkan produksi bahan bakar fosil untuk mendukung komitmen Indonesia Net Zero Emission pada 2060 mendatang.